Cultura presenta “Bajo tu Manto”, un espectáculo de saeta con Marina Badía, Virginia Gámez y Juani Serrano

Este año sus voces no sonarán en la calle, al paso de los tronos. Pero sí se oirán con el mismo sentimiento esta Semana Santa en Alhaurín el Grande. Y es que el Ayuntamiento ha programado para el Sábado de Pasión, es decir, este 27 de marzo, un espectáculo de saeta protagonizado por cantaores reconocidos en la localidad.

La malagueña Virginia Gámez, quien protagonizara hace dos años la Exaltación de la Saeta; la cantaora alhaurina Marina Badía, de corazón morao; y el cantaor alhaurino de alma verde, Juan Jesús Serrano, serán los protagonistas.

La Diputación colabora en este evento que organiza la Concejalía de Cultura, y que se celebrará en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 7 de la tarde este sábado. Lleva por título “Bajo Tu Manto”. Al piano estará Javier Tapias, y el espectáculo contará con Música Ensemble Málaga Sacra, dirigida por David Gutiérrez. La periodista Rocío Moltó será la encargada de conducir el acto.

La entrada es totalmente gratuita mediante invitación la cual puede recogerse en la biblioteca municipal, un evento donde como no podía ser de otra forma se cumplirán con todas las medidas sanitarias y de aforo para garantizar la seguridad de los asistentes», señala Francisco José Burgos, concejal de Cultura. «Continuamos desde el ayuntamiento trabajando por ofrecer una cultura segura a todos nuestros vecinos y como no desde la concejalía animar a todos a asistir este sábado al teatro y a disfrutar de este novedoso acto en nuestro municipio y que seguro no dejará indiferente a nadie», añade.

El aforo será reducido y limitado. Las invitaciones se pueden adquirir ya en la biblioteca municipal.