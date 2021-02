Comienza la vacunación al personal del sector educativo

El sector de la Educación en Alhaurín el Grande comienza a vacunarse. Este jueves ha sido el primer día en el que en el centro de salud se ha administrado la dosis número 1 a personal docente y no docente, laboral, comedor, aula matinal, servicios de limpieza y alumnado universitario en prácticas, de escuelas infantiles, colegios e institutos.

Se ha priorizado primero a los coordinadores covid de los centros, a continuación, los maestros de infantil y primero de Primaria, y a partir de ahí, por rango de edad y por rango de contacto con los distintos niveles educativos.

En toda Andalucía, en esta fase se vacuna a adultos menores de 55 años del sector educativo con dosis de los laboratorios de AstraZeneca. En las capitales de provincia se desarrolla en grandes espacios como pabellones deportivos. El llamamiento en Alhaurín el Grande como en otros municipios de tamaño similar, ha sido desde el centro de salud y organizado mediante cita previa.

Para los institutos, donde por el volumen de alumnos se han producido desde el inicio del curso algunas incidencias más que en resto de los centros, esta vacunación podría marcar un punto de inflexión después de la inmunización. Como al resto de centros, el adelantamiento de sus vacunas ha sido una sorpresa positiva.

En el IES Antonio Gala esperan que esta vuelta a clase el martes sea “algo más tranquila”. Todavía cuentan con algunas bajas en el alumnado producidas a final de la semana pasada por contacto estrecho con positivos, aunque sin casos confirmados a día de hoy. Dos profesores que están en aislamiento por haber resultado contagiados ya están terminando la cuarentena.

El IES Fuente Lucena regresa sin incidencias a día de hoy en cuanto a coronavirus ni entre el alumnado ni entre el profesorado, y 1º de Bachillerato se incorpora de forma presencial. El centro adelanta que va a desarrollar una campaña para fomentar las medidas covid para que no se olviden en estos momentos en que, aunque la incidencia sea baja, se continúa en riesgo.

La fecha prevista para concluir esta campaña de inoculación en la población adulta del sector educativo andaluz es en principio el miércoles de la semana que viene, 3 de marzo. El segundo vial de esta vacuna será suministrado a los que ahora reciben la primera dentro de 12 semanas, como recomiendan las autoridades sanitarias con AstraZeneca.

Siguientes turnos de vacunas

Los siguientes grupos previstos son el personal de farmacias y los cuerpos y fuerzas de Seguridad. Y según adelanta la Concejalía de Sanidad, puede haber novedades en cuanto a la administración de vacunas a grandes dependientes.

“Ayer mismo por la tarde nos informaron de que probablemente autoricen que se vacunen a los grandes dependientes en los domicilios con viales no reconstituidos, es decir, no con las jeringas cargadas. Eso es una buena noticia porque supone poder llegar a los domicilios de estas personas que debido a las características de sus procesos y de su enfermedad, no se pueden desplazar con facilidad”, explica Belén Vera, edil del área.

El Ayuntamiento pone a disposición de la Junta instalaciones municipales para cuando se tenga que producir la vacunación al grueso de la población. “El Ayuntamiento mantiene una relación con todo el personal sanitario, tanto con el director del centro como con el personal del equipo de vacunas, y la verdad es que nos facilitan mucha información; nosotros nos ponemos a su disposición para dar difusión, para tranquilizar a la población, para pedir también responsabilidad en los turnos y horarios para hacer más fácil el trabajo, y también hemos puesto a su disposición de cara a una posible vacunación masiva, que de momento se está retrasando por el ritmo al que están llegando las vacunas, cualquier dependencia municipal que pueda soportar la logística que eso necesita”, añade.

Incidencia del coronavirus

En Alhaurín el Grande, tras el ligero repunte de ayer, hoy 25 de febrero vuelve a estabilizarse la situación con un saldo de un contagiado menos que ayer, que rebaja la cifra a 44 y la incidencia a 173, con un acumulado de 1408 contagios y 17 fallecidos. Por tanto, aunque aún dentro de los niveles de riesgo, se mantiene la tendencia de los últimos días, con muy pocos cambios desde el 18 de febrero.

Y aunque la tónica general en de descenso y podríamos decir que final de la tercera ola, estas cifras en el municipio lo mantienen por debajo de las medias nacional (195), autonómica (215) y provincial (227).