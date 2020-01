José Manuel Moreno Pérez recoge el XVI Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brenan

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acogió en la tarde del viernes el acto de entrega del XVI Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brenan, que este año ha ganado José Manuel Moreno Pérez por la obra ‘El porqué de recoger una deposición’. El autor, nacido en Madrid en 1969, es licenciado en Geografía e Historia y en la última década se ha forjado una sólida trayectoria literaria con más de un centenar de premios en diversos certámenes y concursos. La alcaldesa, Toñi Ledesma, hizo entrega del galardón, dotado con 3.000 euros y la edición impresa del texto, tras un acto que contó con la presencia del jurado del certamen y en el que Moreno Pérez hizo una lectura completa del relato que le ha hecho merecedor del este prestigioso premio.

Tras una pieza musical interpretada por un cuarteto de viento formado por jóvenes de la Asociación Musical Manuel Amador, el acto comenzó con la bienvenida a autoridades, jurado y público asistente por parte del concejal de Cultura, Francisco José Burgos, quien dio paso a la lectura del acta del fallo del jurado, que este año ha sido presidido por Manuel Salinas y formado por Belén Molina, Juan Antonio Díaz y José María de Loma. De entre los 2.437 relatos presentados desde toda España, Europa y América latina, Salinas justificó la elección de ‘El porqué de recoger una deposición’: «El argumento central, el más interesante, en el que él se ríe de todo, nos hace reflexionar y nos damos cuenta de que dentro de la risa, que es un gesto de la inteligencia, hay una verdad. Y hay una verdad alguna vez drámatica […] El buen humor, la inteligencia, un planteamiento bastante serio. Las cosas serias se pueden decir también con una sonrisa».

A continuación, José Manuel Moreno Pérez realizó una lectura completa del relato ganador, una historia cuya trama a la novela negra, pero con un barniz cañí que hace que esté plagada de humor, con personajes que el lector puede encontrar próximos y un lenguaje canalla e incluso cheli. «Es una mezcla de relato negro con humor. Desde el humor hay siempre una crítica y una serie de personajes que aparecen desde fuera, digamos los asociales. Toda esa gente que está fuera de la sociedad, y que es la que me permite ver y criticar cómo somos», explicó el autor, quien además se mostró orgulloso de ser el ganador de este concurso literario organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande: «Un certamen tan importante, al que concurren relatos de todas partes del mundo y el tuyo es el ganador, pues es un alegrón importante. Estas cosas es verdad que las haces porque te diviertes, pero hasta que un tercero no te dice que le gustan, no le das valor real».

En su discurso, la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, destacó el creciente prestigio del Premio de Relato Breve Gerald Brenan y agradeció la colaboración del jurado, de quienes han formado parte del equipo del premio a lo largo de su historia, asociaciones, colectivos, hermandades y amigos de la cultura : «Todos hemos hecho posible que este premio sea reconocido internacionalmente por su independencia, su seriedad, su nivel y su prestigio. Sin el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros, los que están aquí y los que ya no están, esto no seria posible «.