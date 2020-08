Presentación de la programación especial de la ‘Verbena flamenca solidaria con Cáritas’

Este año 2020 la verbena flamenca solidaria a beneficio de Cáritas cumpliría su décimo segunda edición, aunque la crisis del coronavirus nuevamente no va a permitir que un evento tradicional como éste se celebre en la localidad.

Para que el espíritu de esta verbena no se pierda durante estos días, Alhaurín Televisión aporta su granito de arena con una programación especial durante el jueves 27 y el viernes 28 de agosto, en la que recordaremos algunos de estos once años de verbena, culminando el viernes por la noche con la emisión de la primera de ellas en el año 2009.

La presentación de esta programación especial ha contado con representantes de los diferentes colectivos, los cuales han valorado de manera positiva esta iniciativa.

El presidente de la Peña Unión Flamenca Alhaurina, Diego Pérez, ha querido mostrar su agradecimiento a todos los que durante estos años han hecho posible esta festividad.

También Antonio Torres, primero como presidente de la peña EL Hargahijo y actualmente como presidente de Asfahal ha recordado cómo se han vivido las diferentes ediciones de este evento que mantiene su personalidad.

E igualmente Jesús Aragón, presidente de Cáritas Parroquial Alhaurín el Grande, ha querido agradecer a todos los que año tras año han colaborado en esta actividad y que por lo tanto han aportado su granito de arena con Cáritas.

También ha habido un recuerdo muy especial a Juan Peña, recientemente fallecido, y que durante tantos años ha sido pieza importante en la celebración de esta fiesta.

En el acto además, se ha querido destacar que aunque no se celebre este año no quiere decir que ya no se piense en el próximo, pues ya se trabaja en una nueva edición que vuelva a traer esta festividad que aúna el flamenco y solidaridad para quienes más lo necesitan. Igualmente, para esta edición, se pide la colaboración de los vecinos con Cáritas parroquial en la importante labor que desarrolla en el municipio.

Un bonito y tradicional evento que por la situación actual de crisis sanitaria no se podrá celebrar, pero que llevaremos a sus hogares desde ATV.