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Premiados en la Gala del Deporte 2021 de Alhaurín el Grande

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De on Deporte y medio ambiente

Clausurada la XXXIII Gala del Deporte de Alhaurín el Grande que se ha celebrado este viernes, 12 de noviembre, en el Teatro Municipal Antonio Gala. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha entregado en este acto un total de 58 galardones a los deportistas, equipos, asociaciones y empresas que han contribuido a hacer grande el deporte en este último año.

Además esta Gala Municipal del Deporte se ha celebrado tras un año donde, por motivos sanitarios, se tuvo que cancelar en el 2020.

Para cerrar el acto, al alcaldesa de la localidad Toñi Ledesma, tuvo unas palabras reconociendo el enorme esfuerzo que han hecho los deportistas alhaurinos, los monitores y entrenadores deportivos, clubes, colectivos, empresas y ,en definitiva, toda la familia del deporte por hacer que esta etapa de dificultades no hayan supuesto un freno para el deporte que poco a poco recupera su salud con energía.

Para esta edición los premiados en las diferentes disciplinas deportivas han sido los siguientes:

1.-AJEDREZ (2)
MEJOR JUGADOR AJEDREZ PROMESA: JAVIER GARCIA CORTES
MEJOR JUGADOR AJEDREZ SENIOR: JUAN MANUEL GARCIA GALLEGO

 

2.- ATLETISMO (4)
MEJOR ATLETA FEMENINA ESCUELA MUNICIPAL: IRIS ILLANES BRAVO
MEJOR ATLETA MASCULINO ESCUELA MUNICIPAL: VALENTINO ILLANES BRAVO
MEJOR ATLETA FEMENINA SENIOR: NATALIA MARIN MÁRQUEZ
MEJOR ATLETA MASCULINO SENIOR: JOSÉ ILLANES SOLANO

 

3.- BALONCESTO (2)
MEJOR JUGADOR BALONCESTO PROMESA ESCUELA: PABLO MORENO MARTIN
MEJOR JUGADOR CB ALHAURÍN EL GRANDE: ALEJANDRO CARMONA VALDIVIA

 

4.- CICLISMO (4)
MEJOR CICLISTA  PROMESA: MARTINA IMBRODA ANGULO
MEJOR CICLISTA  ALEVÍN: JAVIER GARCIA PLAZA
MEJOR CICLISTA SUB-23: JUAN MIGUEL PEREZ DOBLADO
MEJOR CICLISTA ELITE : DANIEL PLAZA BENITEZ

 

5.- FÚTBOL (5)
MEJOR FUTBOLISTA ESCUELA FEDERADO: SAMUEL OCAMPO REBOLLO
MEJOR FUTBOLISTA ESCUELA LIGA EDUCATIVA: ÁLVARO BURGOS RUEDA
MEJOR FUTBOLISTA BASE C.D.ALHAURINO: ALEJANDRO GUERRERO VALDERRAMA
MEJOR FUTBOLISTA SENIOR C.D. ALHAURINO: DANIEL  FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
MEJOR FUTBOLISTA VETERANO: ANTONIO  GALLEGO   RUEDA

 

6.-FÚTBOL SALA (2)
MEJOR JUGADOR FÚTBOL SALA BASE: AMIN ESSADAOUI OUAADDI
MEJOR JUGADOR FÚTBOL SALA SENIOR: BRIAN DIAZ GASTON

 

7.-GOLF (4)
MEJOR GOLFISTA FEMENINA ESCUELA: MALEYKA NOOR VAN´T ZELFDE
MEJOR GOLFISTA MASCULINO ESCUELA: IVAN CRIADO PALOMO
MEJOR GOLFISTA SENIOR FEMENINA: MARIA DEL CARMEN GARCIA BELLIDO
MEJOR GOLFISTA SENIOR MASCULINO: PEDRO MARTIN PLAZA

 

8.-MOTOCICLISMO (1)
MEJOR PILOTO: ANTONIO GARCIA GALVEZ

 

9.-NATACIÓN (4)
MEJOR NADADORA ESCUELA: LAURA FERNANDEZ MORALES
MEJOR NADADOR ESCUELA:  MIGUEL PEDRAZA DEL RIO
MEJOR NADADORA SENIOR : RITA GOMEZ GONZALEZ
MEJOR NADADOR SENIOR : CRISTOBAL ARAGON GOMEZ

 

10.-PÁDEL (4)
MEJOR JUGADORA PROMESA PÁDEL: RAQUEL BENITEZ GUERRERO
MEJOR JUGADOR PROMESA PÁDEL: ANTONIO GONZALEZ LEIVA
MEJOR JUGADORA SENIOR PÁDEL: CLAUDIA GARCIA GALIANO
MEJOR JUGADOR SENIOR PÁDEL: JORDI GONZALEZ FERNANDEZ

 

11.-PATINAJE (4)
MEJOR PATINADORA NIVEL INICIACIÓN: MARTA GARCIA GALLEGO
MEJOR PATINADORA NIVEL MEDIO: PALOMA GARCIA MORENO
MEJOR PATINADORA NIVEL PROMESA: VICTORIA ARAGON GUERRERO

MEJOR PATINADORA PERFECCIONAMIENTO: CARMEN TIRADO GUERRERO

 

12.-PETANCA (1)
MEJOR JUGADOR PETANCA: ANTONIO RAMÍREZ MORENO

 

13.-PROGRAMA MAYORES (2)
MEJOR DEPORTISTA FEMENINA:   ANGELA RUEDA RUEDA
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO: FRANCISCO VALDERRAMA MARTÍN

 

14.-TENIS (4)
MEJOR TENISTA PROMESA FEMENINA: ARANTXA DURAN GUZMAN
MEJOR RTENISTA PROMESA MASCULINO: GUILLERMO RAMÍREZ MAESO
MEJOR TENISTA SENIOR FEMENINO : LUCÍA DELGADO GONZÁLEZ
MEJOR TENISTA SENIOR MASCULINO: MANUEL DURAN SANTANA

 

15.-CARRERA DE MONTAÑA (4)
MEJOR CORREDORA LOCAL ESCUELA CARRERA MONTAÑA: PALOMA CASTRO BRAVO
MEJOR CORREDOR LOCAL  ESCUELA CARRERA MONTAÑA: ALEJANDRO GONZALEZ CABRERA
MEJOR CORREDORA LOCAL  SENIOR MONTAÑA: MARIA JESUS GUERRERO TIRADO
MEJOR CORREDOR SENIOR LOCAL MONTAÑA: MIGUEL ANGEL LEIVA ZEA

 

PLACAS

 

16.-MEJOR DEPORTISTA LOCAL
ANTONIO ALEJANDRO GARCIA CONEJO,

JAVIER JESUS GUZMAN LOPEZ   

MIGUEL CRISTOBAL RUEDA ROMAN

 

17.-MEJOR EMPRESA COLABORADORA CON EL DEPORTE
CUBO´S HOLIDAY HOMES

 

18.-MEJOR ENTRENADOR
MIRIAM CANCA PLAZA – ENTRENADORA DEL EQUIPO MINIBASKET  DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO  QUE CONSIGUIO EL SUBCAMPEONATO  PROVINCIAL DE LA CATEGORIA ORO.

 

19.-MEJOR EQUIPO LOCAL
EQUIPO JUVENIL  DEL C.D. ALHAURINO POR SU ASCENSO A LA 2ª CATEGORÍA ANDALUZA DE FÚTBOL

 

20.-MEJOR DIRECTIVO
DAVID PENFOLD, EXPRESIDEMTE DEÑ CD ALHAURINO

 

21.- MEJOR DEPORTISTA LOCAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
PILAR DE LA ROSA ZEA

 

22.- MEJOR ASOCIACIÓN LOCAL
GRUPO CICLISTA LA ALGARBÍA

 

23.- MEJOR EQUIPO PROVINCIAL
CLUB BALONMANO FEMENINO MÁLAGA COSTA DEL SOL

 

24.-PREMIO ESPECIAL
MARIA TERESA ANGULO Y ALBERTO FERNANDEZ CALDERON, DIRECTIVOS DEL GRUPO ALPINO BENALMADENA

 

25.- DEPORTISTA PROVINCIAL
NATALIA BALDIZZONE MORALES

 

26.- ALHAURINO DE LEYENDA
MIGUEL CORTES BONILLA, EXFUTBOLISTA DEL C.D. ALHAURINO

 

A través del siguiente enlace pueden ver la galería completa de fotos del acto en el Facebook de Radio Televisión Alhaurín el Grande con todos los galardonados.
Pinchar en el siguiente enlace.

En los próximos días, Alhaurín Televisión emitirá un programa especial de la gala íntegra.

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Autor

Manuel Gil Llamas

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