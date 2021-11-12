Premiados en la Gala del Deporte 2021 de Alhaurín el Grande

Clausurada la XXXIII Gala del Deporte de Alhaurín el Grande que se ha celebrado este viernes, 12 de noviembre, en el Teatro Municipal Antonio Gala. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha entregado en este acto un total de 58 galardones a los deportistas, equipos, asociaciones y empresas que han contribuido a hacer grande el deporte en este último año.
Además esta Gala Municipal del Deporte se ha celebrado tras un año donde, por motivos sanitarios, se tuvo que cancelar en el 2020.
Para cerrar el acto, al alcaldesa de la localidad Toñi Ledesma, tuvo unas palabras reconociendo el enorme esfuerzo que han hecho los deportistas alhaurinos, los monitores y entrenadores deportivos, clubes, colectivos, empresas y ,en definitiva, toda la familia del deporte por hacer que esta etapa de dificultades no hayan supuesto un freno para el deporte que poco a poco recupera su salud con energía.
Para esta edición los premiados en las diferentes disciplinas deportivas han sido los siguientes:
|1.-AJEDREZ (2)
|MEJOR JUGADOR AJEDREZ PROMESA: JAVIER GARCIA CORTES
|MEJOR JUGADOR AJEDREZ SENIOR: JUAN MANUEL GARCIA GALLEGO
|2.- ATLETISMO (4)
|MEJOR ATLETA FEMENINA ESCUELA MUNICIPAL: IRIS ILLANES BRAVO
|MEJOR ATLETA MASCULINO ESCUELA MUNICIPAL: VALENTINO ILLANES BRAVO
|MEJOR ATLETA FEMENINA SENIOR: NATALIA MARIN MÁRQUEZ
|MEJOR ATLETA MASCULINO SENIOR: JOSÉ ILLANES SOLANO
|3.- BALONCESTO (2)
|MEJOR JUGADOR BALONCESTO PROMESA ESCUELA: PABLO MORENO MARTIN
|MEJOR JUGADOR CB ALHAURÍN EL GRANDE: ALEJANDRO CARMONA VALDIVIA
|4.- CICLISMO (4)
|MEJOR CICLISTA PROMESA: MARTINA IMBRODA ANGULO
|MEJOR CICLISTA ALEVÍN: JAVIER GARCIA PLAZA
|MEJOR CICLISTA SUB-23: JUAN MIGUEL PEREZ DOBLADO
|MEJOR CICLISTA ELITE : DANIEL PLAZA BENITEZ
|5.- FÚTBOL (5)
|MEJOR FUTBOLISTA ESCUELA FEDERADO: SAMUEL OCAMPO REBOLLO
|MEJOR FUTBOLISTA ESCUELA LIGA EDUCATIVA: ÁLVARO BURGOS RUEDA
|MEJOR FUTBOLISTA BASE C.D.ALHAURINO: ALEJANDRO GUERRERO VALDERRAMA
|MEJOR FUTBOLISTA SENIOR C.D. ALHAURINO: DANIEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
|MEJOR FUTBOLISTA VETERANO: ANTONIO GALLEGO RUEDA
|6.-FÚTBOL SALA (2)
|MEJOR JUGADOR FÚTBOL SALA BASE: AMIN ESSADAOUI OUAADDI
|MEJOR JUGADOR FÚTBOL SALA SENIOR: BRIAN DIAZ GASTON
|7.-GOLF (4)
|MEJOR GOLFISTA FEMENINA ESCUELA: MALEYKA NOOR VAN´T ZELFDE
|MEJOR GOLFISTA MASCULINO ESCUELA: IVAN CRIADO PALOMO
|MEJOR GOLFISTA SENIOR FEMENINA: MARIA DEL CARMEN GARCIA BELLIDO
|MEJOR GOLFISTA SENIOR MASCULINO: PEDRO MARTIN PLAZA
|8.-MOTOCICLISMO (1)
|MEJOR PILOTO: ANTONIO GARCIA GALVEZ
|9.-NATACIÓN (4)
|MEJOR NADADORA ESCUELA: LAURA FERNANDEZ MORALES
|MEJOR NADADOR ESCUELA: MIGUEL PEDRAZA DEL RIO
|MEJOR NADADORA SENIOR : RITA GOMEZ GONZALEZ
|MEJOR NADADOR SENIOR : CRISTOBAL ARAGON GOMEZ
|10.-PÁDEL (4)
|MEJOR JUGADORA PROMESA PÁDEL: RAQUEL BENITEZ GUERRERO
|MEJOR JUGADOR PROMESA PÁDEL: ANTONIO GONZALEZ LEIVA
|MEJOR JUGADORA SENIOR PÁDEL: CLAUDIA GARCIA GALIANO
|MEJOR JUGADOR SENIOR PÁDEL: JORDI GONZALEZ FERNANDEZ
|11.-PATINAJE (4)
|MEJOR PATINADORA NIVEL INICIACIÓN: MARTA GARCIA GALLEGO
|MEJOR PATINADORA NIVEL MEDIO: PALOMA GARCIA MORENO
|MEJOR PATINADORA NIVEL PROMESA: VICTORIA ARAGON GUERRERO
MEJOR PATINADORA PERFECCIONAMIENTO: CARMEN TIRADO GUERRERO
|12.-PETANCA (1)
|MEJOR JUGADOR PETANCA: ANTONIO RAMÍREZ MORENO
|13.-PROGRAMA MAYORES (2)
|MEJOR DEPORTISTA FEMENINA: ANGELA RUEDA RUEDA
|MEJOR DEPORTISTA MASCULINO: FRANCISCO VALDERRAMA MARTÍN
|14.-TENIS (4)
|MEJOR TENISTA PROMESA FEMENINA: ARANTXA DURAN GUZMAN
|MEJOR RTENISTA PROMESA MASCULINO: GUILLERMO RAMÍREZ MAESO
|MEJOR TENISTA SENIOR FEMENINO : LUCÍA DELGADO GONZÁLEZ
|MEJOR TENISTA SENIOR MASCULINO: MANUEL DURAN SANTANA
|15.-CARRERA DE MONTAÑA (4)
|MEJOR CORREDORA LOCAL ESCUELA CARRERA MONTAÑA: PALOMA CASTRO BRAVO
|MEJOR CORREDOR LOCAL ESCUELA CARRERA MONTAÑA: ALEJANDRO GONZALEZ CABRERA
|MEJOR CORREDORA LOCAL SENIOR MONTAÑA: MARIA JESUS GUERRERO TIRADO
|MEJOR CORREDOR SENIOR LOCAL MONTAÑA: MIGUEL ANGEL LEIVA ZEA
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PLACAS
|16.-MEJOR DEPORTISTA LOCAL
|ANTONIO ALEJANDRO GARCIA CONEJO,
JAVIER JESUS GUZMAN LOPEZ
MIGUEL CRISTOBAL RUEDA ROMAN
|17.-MEJOR EMPRESA COLABORADORA CON EL DEPORTE
|CUBO´S HOLIDAY HOMES
|18.-MEJOR ENTRENADOR
|MIRIAM CANCA PLAZA – ENTRENADORA DEL EQUIPO MINIBASKET DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO QUE CONSIGUIO EL SUBCAMPEONATO PROVINCIAL DE LA CATEGORIA ORO.
|19.-MEJOR EQUIPO LOCAL
|EQUIPO JUVENIL DEL C.D. ALHAURINO POR SU ASCENSO A LA 2ª CATEGORÍA ANDALUZA DE FÚTBOL
|20.-MEJOR DIRECTIVO
|DAVID PENFOLD, EXPRESIDEMTE DEÑ CD ALHAURINO
|21.- MEJOR DEPORTISTA LOCAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
|PILAR DE LA ROSA ZEA
|22.- MEJOR ASOCIACIÓN LOCAL
|GRUPO CICLISTA LA ALGARBÍA
|23.- MEJOR EQUIPO PROVINCIAL
|CLUB BALONMANO FEMENINO MÁLAGA COSTA DEL SOL
|24.-PREMIO ESPECIAL
|MARIA TERESA ANGULO Y ALBERTO FERNANDEZ CALDERON, DIRECTIVOS DEL GRUPO ALPINO BENALMADENA
|25.- DEPORTISTA PROVINCIAL
|NATALIA BALDIZZONE MORALES
|26.- ALHAURINO DE LEYENDA
|MIGUEL CORTES BONILLA, EXFUTBOLISTA DEL C.D. ALHAURINO
A través del siguiente enlace pueden ver la galería completa de fotos del acto en el Facebook de Radio Televisión Alhaurín el Grande con todos los galardonados.
Pinchar en el siguiente enlace.
En los próximos días, Alhaurín Televisión emitirá un programa especial de la gala íntegra.