La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande convoca de la décimo octava edición del Certamen de relato breve Gerald Brenan, cuyo plazo de presentación de obras literarias ya está abierto. Están llamados a la participación todos los escritores mayores de edad con obras escritas en castellano, inéditas y no galardonadas anteriormente.

«Como cada año, un prestigioso jurado evaluará individualmente todos los relatos presentados, y será ya en el mes de enero cuando se anuncie el ganador del galardón, que recibirá un cheque por valor de 3.000 euros que aporta íntegramente nuestro Ayuntamiento», explica Francisco José Burgos, concejal de Cultura.

Las obras presentadas tendrán que tener entre 5 y 10 páginas, usando la fuente tipográfica Times New Roman y tamaño número 12.

Como cada año, el ganador del concurso recibirá un premio dotado con 3000 euros y el relato será publicado en edición de 500 ejemplares, la mitad de las cuales se entregarán al ganador para su distribución personal. Cada año se celebra un acto de entrega del reconocimiento al autor premiado. Así ha ocurrido hasta la edición número 16. En la 17, el acto de entrega no se celebró por las restricciones de la pandemia, pero el concurso sí se desarrolló en formato online. Para esta edición 18, no ha trascendido si se celebrará acto o no.

«Un año más, el Ayuntamiento apuesta por uno de los certámenes literarios más importantes de toda España, el cual cuenta con repercusión internacional, mostrando así nuestra preocupación por la cultura, además de nuestro apoyo y nuestro compromiso hacia ella», añade.

Las bases del concurso pueden consultarse en la web del Ayuntamiento.

Los relatos se podrán enviar tanto en formato físico, enviándolos a la dirección de la Biblioteca Municipal (Av. Gerald Brenan, 20 (29120) Alhaurín el Grande), y también en formato online, subiéndolo al servidor que se encuentra alojado en la web del Ayuntamiento.

2.782 relatos procedentes de todo el mundo participaron en la pasada edición. El Ayuntamiento ya empieza a recibir los de este año. Los interesados pueden presentar los suyos hasta el 25 de noviembre.