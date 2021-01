Los centros educativos finalizan enero con reducción en contagios y tres aulas cerradas

Mejora la situación en los colegios, guarderías e institutos del municipio. Finaliza el mes con tres aulas cerradas a día de hoy y descenso significativo en los casos positivos. El lunes vuelven a clase la mayoría del alumnado en asilamiento.

Los centros educativos de Alhaurín el Grande cierran la semana con tres aulas cerradas y una reducción significativa de los contagios, según los datos ofrecidos por los centros.

En las escuelas infantiles, mejora la situación respecto a las semanas anteriores. No hay ningún aula cerrada en ninguna de las guarderías. Solo un caso positivo entre los pequeños de Dulces que no afectado al centro; y en La Casita del Gnomo 5 que no han dado positivo pero que mantienen cuarentena preventiva por contacto. Las demás funcionan sin incidencias, y resaltan la implicación de las familias en este sentido.

En Villafranco, además de no contar con incidencias en la guardería, también funciona con relativa normalidad el colegio Carmen Arévalo, desde donde nos indican que todas las unidades están abiertas y que algunas familias realizan cuarentenas preventivas. La comisión covid agradece a su comunidad educativa su implicación con las medidas de seguridad.

En los colegios de Alhaurín el Grande hay al menos dos aulas cerradas: una en El Chorro, donde hay tres alumnos positivos de diferentes clases y 14 en cuarentena preventiva de los que 11 la terminan este fin de semana; y otra en Picasso, donde son cuatro los niños positivos, uno entre el profesorado y 5 en aislamiento que también habrán finalizado para el lunes.

Con todas las aulas abiertas están el Salvador González Cantos, con 5 positivos entre los alumnos, uno entre los maestros y 31 menores en cuarentena preventiva; el Emilia Olivares, con 4 alumnos y 3 profesores contagiados fuera del centro; y el Jorge Guillén, con solo un alumno contagiados y 8 en aislamiento preventivo que regresan al colegio el lunes.

A la hora de cierre de este informativo, el colegio Félix Plaza no había aún respondido a la solicitud de datos actualizada formulada desde este medio.

Y en cuanto a los institutos, un aula cerrada en el IES Fuente Lucena con 12 alumnos y un profesor positivos, y 43 estudiantes en cuarentena preventiva; y en el IES Antonio Gala son 10 alumnos positivos y 49 en cuarentena, de los que 11 se incorporan el lunes.

La situación general es de descenso en incidencias en los centros educativos y de enseñanza del municipio, y de funcionamiento prácticamente con normalidad, siempre según los centros.