El Salón de actos de la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande ha acogido esta mañana la presentación de un vídeo promocional en apoyo al comercio local que se ha elaborado de cara a esta campaña de Navidad y que viene de la mano de la productora Héqate Producciones formada por Juan Espinosa y el cineasta alhaurino Tony Morales.

Una idea original que presentaron al Consistorio desde la propia productora y que encantó desde el primer momento a los responsables de darle luz verde al proyecto por la importancia del mensaje que se trataba transmitir.

“Cuando Tony me presentó este proyecto con esta idea reflejaba lo que buscábamos. Somos conscientes tanto Ayuntamiento como Asociación de Empresarios de la situación que están viviendo los comercios de nuestro municipio y de prácticamente toda España, y queríamos apoyar esta campaña de Navidad con un spot; ya habíamos puesto en marcha la campaña “Yo elijo Alhaurín” pero algo un poco más enfocado a la campaña de Reyes, así que la idea reflejaba claramente el mensaje que queríamos transmitir. Ha sido todo fácil, ha sido rápido y el resultado yo creo que es magnífico”, apunta la alcaldesa Toñi Ledesma.

“Este vídeo refleja la realidad que estamos viviendo por desgracia y que desde la Asociación de Empresarios apostamos por que tengamos unas Navidades que compremos en el comercio local, que apoyemos a nuestros comercios y que nuestros comercios están preparados para poder recibir a un público cada vez más exigente y que tenemos nuestras puertas abiertas. Ojalá no tengamos que vernos de nuevo con la tristeza de ver calles vacías, calles con negocios cerrados, con luces apagadas porque los negocios son vida para un pueblo”, añade por su parte Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Empresario Fedelhorce Alhaurín el Grande.

Desde Héqate Producciones se mostraban encantados con el resultado y, al mismo tiempo, agradecidos a todos los que han hecho posible que esta idea cobrara forma.

“Este vídeo es para hacer llegar un mensaje a la gente de Alhaurín el Grande para que compre en el municipio, para que no se vayan fuera, para que no llenen los centros comerciales sino que hagan sus compras de Papá Noel y los Reyes Magos aquí en el municipio. Lo grabamos en un día, dar las gracias también a la actriz, Belén Caballero, que lo dio todo y que nos hizo el trabajo muy fácil y la música de este vídeo fue creada por Jesús Calderón, un compositor con el que yo siempre he trabajado. Y nada, espero que os guste el spot”, señala su autor, Tony Morales.

“Yo simplemente dar las gracias al Ayuntamiento, a todos y simplemente que espero que sirva de algo este anuncio y que ayude a potenciar el comercio local y mucha suerte para todos”, añade Juan Espinosa.

Ahora solo falta que a los Reyes Magos les llegue el mensaje y tomen buena nota para conseguir sus regalos en los comercios de Alhaurín el Grande.

“Desde el Ayuntamiento invitar a todos los vecinos a comprar en Alhaurín, a que, como dice el spot “este año más que nunca hagamos que los Reyes Magos compren en Alhaurín, que al final estamos beneficiando a nuestro vecinos, estamos creando empleo y estamos creando riqueza y creo que ese es el objetivo tanto de Ayuntamiento como de Asociación de Empresarios como por supuesto de todas las personas que día a día abren un negocio con las dificultades que estamos viviendo en estos últimos meses”, finaliza la alcaldesa.

Este emotivo corto promocional podrá verse desde hoy mismo en Alhaurín Televisión así como en el canal de Youtube y Redes Sociales de la Radio Televisión Municipal.