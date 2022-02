El escritor Fernando Molero recibe el Premio Gerald Brenan en un acto al que regresa el público

La pandemia no ha motivado que se pare la celebración del concurso de relato breve Gerald Brenan, pero si bien el año pasado la entrega tuvo que hacerse sin público, este 2022 el ganador sí ha estado arropado en el acto celebrado en la biblioteca municipal en la tarde de ayer.

«Creo que hoy es un día de suerte. Volvemos a estar reunidos aquí, volvemos a hacerlo de manera presencial. De una manera u otra creo que volvemos a esa normalidad, al menos la deseamos, y cuando uno desea algo con tantas ganas como esto, pues yo creo que en breve podremos conseguirla», apunta Toñi Ledesma, alcaldesa.

«Este 2022 volvemos a entregar este galardón de forma presencial, ya que el año pasado debido a la situación sanitaria no pudimos celebrar este acto, el cual cumple ya su particular mayoría de edad ya que son 18 ediciones las que cumple este certamen. Un certamen que cada año va creciendo más y más no solo en la cantidad de relatos presentados sino en la calidad de los mismos», añade por su parte Francisco Burgos, concejal de Cultura.

El relato titulado “Allí donde termina el mar”, firmado por el escritor Fernando Molero, ha sido elegido ganador en esta edición. El autor, natural de Fernán Núñez en Córdoba, es Licenciado en Humanidades y profesor de Literatura y Lengua Castellena. Ha publicado más de diez libros y ha ganado o quedado finalista en diversos premios literarios, a los que ahora suma el Gerald Brenan.

«Inmensamente afortunado, muy alegre, porque cuando el concejal de Cultura me llamó para decirme que era el ganador de este importante premio, y que además se iba a unir mi nombre al del pueblo de Alhaurín y al Gerald Brenan, pues la felicidad que sentí en ese momento era inmensa. Y hoy culmina, no todo el proceso, porque luego el cuento se publica; me imagino que cuando el texto ya esté publicado y pueda ser accesible para todo el mundo, ya será cuando terminemos toda esta gran alegría que conlleva ganar un premio como este», confiesa el ganador.

Así lo ha decidido por unanimidad el jurado de este concurso que organiza el Ayuntamiento junto a la Fundación Gerald Brenan, formado por Juan Antonio Díaz, Belén Molina, José María de Loma, y presidido por Manuel Salinas. «Quiero darle la enhorabuena por recordarnos que también lo esencial de los relatos está en la materia con la que están hechos. Y la materia con la que están hechos los relatos es el lenguaje», valora.

El texto cuenta la historia de Lucas, un padre de familia, que atormentado por un sentimiento de culpa ante una tragedia, transforma la realidad de su casa en “un mundo regido por el agua”.

Este galardón cuenta con un premio de 3.000 euros y la impresión del relato. En este acto también se han repartido la edición impresa del relato ganador del año pasado. En esta décimo octava edición del certamen se han presentado un total de 2.533 relatos procedentes de distintos países según el Ayuntamiento. En total desde su primera edición, alrededor de 80.000.

La nota musical la puso al piano la profesora de la Escuela Municipal de Música María García Miranda. Tras la programación del Carnaval, Alhaurín Televisión emitirá un programa especial con el desarrollo íntegro de este acto.