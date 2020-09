El Ayuntamiento presenta a colegios y familias las medidas adoptadas para la vuelta a clase

La alcaldesa de Alhaurín el Grande Toñi Ledesma ha mantenido esta semana sendas reuniones informativas con los equipos directivos de los siete colegios y dos institutos de la localidad, así como con los representantes de las Asociaciones de Padres y Madres del municipio con objeto de poner en común las medidas especiales contra la Covid19 adoptadas y las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses desde el Consistorio de cara a esta vuelta al cole tan excepcional siempre teniendo en cuenta sus competencias en estos centros.

La edil han informado que han puesto en marcha un plan de refuerzo de limpieza y desinfección de los centros que se va a hacer fuera del horario escolar, pero también habrá personal que se va a encargar de la limpieza y desinfección en horario lectivo, para que en todo momento pueda estar cubierto ese servicio.

Por otra parte, ha adelantado que se van a destinar varias partidas presupuestarias a hacer mas segura la vuelta a las aulas, tanto para la adquisición de material de prevención como papeleras de pedal, utensilios para el papel, como para material informático, que se pondrá a disposición de los colegios para casos de aislamiento de algún menor que lo necesite. La Junta de Andalucía aportará por su parte mascarillas y gel hidroalcohólico.

También se ha puesto en marcha un Plan especial de Tráfico en el entorno de los centros para el que se pide la máxima colaboración, y del que darán más detalles en los próximos días. Consistirá en el corte al tráfico de determinadas calles a las horas de entrada y salida de los colegios, con el fin de facilitar el acceso peatonal.

«Desde el Ayuntamiento pedimos responsabilidad y prudencia. No podemos decir que no hayan casos en nuestro municipio, sin lugar a dudas hay casos, pero depende de nosotros que estos casos vayan en aumento o no. Por favor, todas esas personas que se han hecho una prueba PCR o serológica y está a la espera de resultados, por favor, que se mantengan aislados y que no estén circulando por nuestro municipio. Y por su puesto, las personas que han dado positivo, que sean responsables y que se queden aislados. No podemos poner en riesgo a otras personas: personas mayores, a niños, y a todo un municipio porque nosotros nos encontremos bien», señala Toñi Ledesma.

«Espero que tengamos todos un buen inicio de curso. Yo estoy convencida de que si todos arrimamos el hombro y ponemos un poquito de nuestra parte (padres, profesores, maestros, Ayuntamiento), todo va a salir adelante, y creo que lo vamos a hacer porque hay mucho en juego», añade.

Reunión de Ayuntamiento y AMPAS

El Ayuntamiento por lo tanto ha presentado una serie de medidas y actuaciones para las que se espera la colaboración de toda la comunidad educativa y el municipio en general.