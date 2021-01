¿Qué significa «contacto estrecho» de alguien con covid-19 y qué tengo que hacer si lo soy? El asunto de ser contacto estrecho o no con un positivo genera una serie de dudas en la población. En este espacio pretendemos arrojarles un poco de luz, con la consideración que se hace desde el Ministerio de Sanidad.

Lo primero que se valora para saber si ha sido contacto estrecho es si se ha producido en las 48 horas previas a que el test diera positivo o en las 48 horas antes de la aparición de los síntomas.

En el caso de tener contacto en esas 48 horas, el contacto se puede considerar estrecho si no se ha llevado mascarilla más de un cuarto de hora y se ha estado a menos de dos metros de distancia. Por ejemplo, si se ha compartido un transporte, un desayuno o comida, un espacio cerrado o con mala ventilación mas de dos horas, o se está al cuidado de la persona, se cohabita o pernocta.

No se considera contacto estrecho y por ello, no tendrán que guardar cuarentena si han llevado mascarilla, guardado la distancia social y han estado menos de 15 minutos con la persona positiva. Serían por ejemplo los casos de contacto puntual: un saludo, una conversación casual, compartir el ascensor…; incluso con contacto físico un abrazo o apretón de manos, aunque el ministerio de sanidad no lo recomienda; y tampoco tendrán que guardar cuarentena si han usado las mismas instalaciones como el baño o una cafetera.

Una vez que se confirma que se es un contacto estrecho lo primero que se debe hacer es permanecer en casa, preferentemente en una habitación aislada, durante diez días desde el último contacto con la persona que ha dado positivo en coronavirus.

Esto debes de hacerlo, aunque seas asintomático, aunque te hayan hecho PCR y hayas dado negativo, aunque estés esperando a que te hagan la PCR, aunque no te hayan llamado los rastreadores, y además si tienes síntomas compatibles con la Covid aunque el PCR sea negativo.

Todas estas medidas contribuirán a frenar la transmisión del virus y por lo tanto a salvar vidas. Sé responsable.