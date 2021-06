¿Cómo ahorrar en la factura de la luz? Este planteamiento lo tienen muchos consumidores desde la entrada en vigor el 1 de junio de la nueva tarifa de la luz. Esta normativa castiga el consumo en las horas punta. Por ello, la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Alhaurín el Grande recomienda a la ciudadanía que cambie sus costumbres y elija la mejor hora para encender los electrodomésticos.

La tarifa llana tiene un precio moderado. Va desde de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche de lunes a viernes no festivos. El período de horas punta posee el coste más elevado. Va de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, igualmente de lunes a viernes no festivos. Mientras que la franja valle supondrá el desembolso más reducido. Comprende las horas nocturnas (de 0 horas a 8 de la mañana) y todas las horas de los sábados, domingos y festivos nacionales. El precio de la potencia contratada en período valle es un 95% inferior al del período punta.

Consejos de la OMIC para ahorrar en la factura de la luz

Sin embargo, no siempre podemos adaptarnos a los momentos de menor coste por nuestros horarios o no queremos poner la lavadora de madrugada. Por ello, la OMIC ofrece más recomendaciones para ahorrar en la factura de la luz. «La iluminación en la casa ponerla de tipo LED o de bajo consumo, no dejarte los aparatos eléctricos en stand-by. Por ejemplo, si tienes una regleta, dejar apagado el ordenador o el televisor. Poder utilizar también electrodomésticos de bajo consumo. Aprovecho para decir que desde marzo hay un cambio en el etiquetado. Antes lo más económico era la «A+++». Y ahora ha cambiado. La «A» a secas es la más barata y la «G» es la más cara», ha informado la técnico de la OMIC en Alhaurín el Grande Marina Roldán.

También es aconsejable cambiar nuestros hábitos de consumo en épocas como el verano usando todo lo que se pueda la luz natural y cambiando la temperatura del aire acondicionado. «En verano el grado óptimo son 25 y en invierno para el calor son 20 grados. Utilizar la temperatura adecuada para la lavadora y el lavavajillas ponerlo en el programa ECO. No encender varios aparatos al mismo tiempo, como por ejemplo el microondas, la lavadora o la vitrocerámica», ha añadido la responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Cambiar la potencia contratada para ahorrar en la factura de la luz

Si alternamos el uso de distintos electrodomésticos podemos reducir la potencia requerida en nuestros hogares sin sobrepasar el límite contratado. De hecho, este cambio se puede realizar hasta dos veces sin coste alguno hasta el 31 de mayo de 2022.

Además, una de las novedades más importantes de la nueva factura eléctrica es la posibilidad de contratar dos potencias distintas para un domicilio. Por ejemplo, una potencia baja para las horas punta de mayor coste y otra potencia más alta en la franja valle cuando necesitemos poner a funcionar más aparatos.