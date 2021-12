Dentro de la programación organizada por el Ayto de Alhaurín el Grande para estas fechas navideñas, el Teatro Municipal Antonio Gala acogió ayer domingo el concierto de Navidad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Una velada que fue presentada por la tercera teniente de Hermano Mayor María José Cortés y que contó con dos partes.

La primera de ellas fue el concierto ofrecido por la Banda de Música de la Hermandad, bajo la dirección de Francisco Aguilar, que interpretó: A little christmas music, con arreglos de Jacob de Haan, The second waltz de Shostakovich con arreglos de André Waignein, Danubio Azul de Strauss con arreglos de Renato Morena, The spirit of Christmas de Jacob de Haan, Jingle Bells Forever, con arreglos de Robert W. Smith.

A continuación la alcaldesa de la localidad Toñi Ledesma subió al escenario para dedicar unas palabras a los asistentes y entregar al Hermano Mayor un recuerdo de este acto.

En la segunda parte de este concierto fue el turno para el Coro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno que bajo la dirección de Iván Zea interpretó: Navidad de color, Vino a nacer, Bajando la calle Nueva, En aquella ermita, Navidad en la plazoleta, La Navidad en mi Hermandad (dejar coleo del coro); la mayoría de estos temas nuevos villancicos compuestos por el propio director del coro quien se mostró satisfecho al terminar la actuación.

El acto lo cerró el Hermano Mayor, Diego Ruiz, quien agradeció a los que han hecho posible este concierto y felicitó la Navidad.