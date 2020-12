Un vecino de Alhaurín el Grande busca al dueño de un décimo premiado del Gordo de Navidad (72.897) que ha encontrado en la mañana de hoy entre las páginas de un libro abandonado en la Plaza de la Legión.

Se trata de una participación de 20 euros sellada en una administración de loterías del Puerto de Santa María, que ha aparecido dentro de un ejemplar de la edición impresa del relato ganador del 14º Certamen de Relato Breve Gerald Brenan, titulado «Le llevan flores» (Fernando Martínez Torres, 2017).

El alhaurino pide la colaboración de ATV en la búsqueda del propietario de la lotería premiada. «Espero que a través de la televisión pueda dar con el dueño de estos cerca de 400.000 euros. Pero creo que no es solo uno, porque en el dorso del décimo aparecen varias firmas con sus respectivos nombres. Seguro que es compartido y sus dueños están como locos buscándolo. Lo que pasa es que no vienen apellidos, por lo que no los puedo encontrar ni por Facebook. Así que me gustaría que se pusieran en contacto conmigo quienes puedan decirme cuáles son todos esos nombres y apellidos, que vengan juntos, y que me lo demuestren con su DNI», explica este vecino que prefiere permanecer en el anonimato. «Tengo miedo por mi seguridad, así que quien quiera escribirme, que mande mejor un mensaje a ATV, que ellos ya me avisarán cuando tengan una pista fiable», añade.

En cualquier caso, avisa que si en el plazo de 24 horas no obtiene respuesta, entregará el décimo a las autoridades en presencia de un notario para que en caso de que se pueda cobrar el premio, se destine a causas sociales para asociaciones benéficas de Alhaurín el Grande.

Lugar donde ha aparecido el libro con el décimo

En cuanto al libro, se ha puesto en contacto con la biblioteca municipal para donarlo, pero al final no lo han recibido. «En la biblioteca me han dicho que de ese libro ya cuentan con varios ejemplares, que lo editan ellos. Así que me lo quedo yo y me lo leo en estos días que no tengo clases», asegura, dejando entrever que es un estudiante.

Preguntado por si le gustaría recibir alguna compensación, no lo tiene muy claro. «A ver, cualquier donativo me viene bien porque tengo alguna letra que pagar y quiero hacer un viajecito grande cuando se pueda. Pero no hace falta; a mí con que me den las gracias y me inviten a comer algún día en un restaurante del pueblo y a tomar algo en el Camino de Málaga, es suficiente. Así aprovecho y les pregunto qué van a hacer con tanto dinero», finaliza.

El décimo se encuentra ahora mismo dentro de una caja fuerte en el domicilio de este alhaurino, a donde por seguridad y en el contexto actual de pandemia, su actual portador no quiere que se acerque nadie. Ni siquiera las cámaras de ATV.

