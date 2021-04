Así se vive la Semana Santa 2021 en Alhaurín el Grande

Para Alhaurín el Grande la Semana Santa es una de las fechas más importantes del año. En esta ocasión, a pesar de que no puedan procesionar los tronos por las calles ni se puedan ver las representaciones, la localidad vive la Semana de Pasión con multitud de alternativas.

Como por ejemplo las exposiciones que hay durante esta semana en la Biblioteca Municipal, donde se puede ver una muestra con algunos objetos, patrimonio inédito que nunca antes ha salido de las ermitas. Trajes, orfebrería, enseres… una recopilación única. Una exposición organizada por el Ayuntamiento junto a Hermandad y Cofradía.

Exposición Biblioteca Municipal. Horario visitas: lunes a domingo de 10.30 – 14.00 h./ 17.00 – 20.30 h.

Y también en la Casa de la Cultura, donde hay una exposición con carteles anunciadores de años anteriores y una peculiar muestra de los típicos trajes de los desfiles procesionales de la localidad hechos a escala por Francisca Fernández (Paca La Costurera). Igualmente pueden ver la exposición de Playmobil que también se encuentra en estas instalaciones.

Exposición Casa Cultura. Horario visitas: lunes a domingo de 10.30 – 14.00 h./ 17.00 – 20.30 h.

Para ofrecer información a visitantes, la Oficina Municipal de Turismo de la calle Real, permanecerá abierta en horario especial de atención al público.

Oficina de Turismo. Horario especial apertura Semana Santa: Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 abril, de 10.00 a 14.30 h.

Y por supuesto ATV, que un año más vuelve a ser la ventana desde donde podrán disfrutar de toda la Semana Santa de Alhaurín el Grande. En nuestra programación podrán ver el programa especial que hemos elaborado para este año, con reportajes y entrevistas, además de programas del recuerdo con procesiones de otros años.

Actividad económica

Por otro lado, los negocios se tienen también que adaptar a las restricciones que por motivos sanitarios están vigentes. El aforo, horarios, mascarillas, distancia de seguridad… son algunas de las palabras que más en cuenta tienen en los últimos meses. Desde Fedelhorce piden prudencia en esta Semana Santa tan extraña a la hora de hacer compras y consumir en los bares y en el resto de establecimientos. También aconsejan huir de las multitudes que puedan encontrar en las tiendas.

Y para dinamizar precisamente el comercio, algunos establecimientos de la localidad han optado por decorar con motivos de Semana Santa sus escaparates. Un reclamo más para que los clientes hagan sus compras en la localidad y sientan el ambiente de esta semana de Pasión.

Otros establecimientos con mucha faena en estos días son las confiterías, que sacan dulces típicos como las torrijas y otros que también se pueden consumir el resto del año. Los bollos de aceite, las empanadillas, los borrachuelos y los roscos están alcance de todos los que quieran darse un capricho durante la Semana Santa.

La programación organizada por parte Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación también se ha adaptado a las circunstancias y ofrece nuevos horarios de misas para respetar el aforo y las medidas seguridad.

Actos y cultos

La Hermandad y la Cofradía también se han adaptado este año a la situación y ofrecen a los vecinos la oportunidad de visitar a sus titulares y participar en algunos de sus actos, eso sí como venimos diciendo siempre con responsabilidad.

Horario de las Ermitas: 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Igualmente, han preparado otros actos que pueden consultar en sus webs redes sociales.

También en el programa especial contamos con la alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, que mandaba este mensaje a todos los vecinos. «No habrá representaciones en vivo, no habrá procesiones, no se verán los tronos en la calle, pero Alhaurín tiene una fe y un sentimiento que yo creo que está por encima de eso, que es mucho, no es poco. Desde la hermandad, la cofradía y desde la Parroquia hay un programa de actividades para que la gente pueda participar, visitar las ermitas, para que los vecinos puedan estar un ratito con los titulares de nuestras hermandades, y puedan contarles esas cositas que otros años le contábamos en la calle y que este año no podrá ser. Pero seguro que hay un programa magnífico que van a poder disfrutar todos los vecinos que quieran, desde la prudencia y la responsabilidad. Y esperemos que el próximo año, al menos soñemos con la esperanza de que todo sea como era hace un par de años, y que podamos disfrutar de una fiesta tan querida y tan deseada como es la Semana Santa en Alhaurín», destaca. Con estas palabras nos quedamos y esperamos que vivan un intensa, pero responsable Semana Santa.