Alifara convoca su concurso de escaparates de Navidad

La asociación cultural Alifara convoca un año más su tradicional concurso de escaparates de Navidad. Una entrañable iniciativa de la asociación con la que ponen su granito de arena para animar a que Alhaurín el Grande luzca acorde con las fiestas que se aproximan y que los vecinos y vecinas de la localidad vivan así estas fechas en un ambiente mágico. Este año, a pesar de la crisis sanitaria, Alifara no ha querido faltar a la cita.

«La asociación cultural Alifara lleva muchos años haciendo este concurso de escaparates. Este año no sabíamos si lo íbamos a hacer o no, a consecuencia del Covid, pero la Junta Directiva ha acordado que sí, aunque con menos gente que irá a ver los escaparates, pero no queríamos faltar a la tradición precisamente este año que tan mal lo hemos pasado y que hace falta un poco de alegría», explica Francisca Fernández, miembro de la asociación. “Desde Alifara animamos a todo el que tenga un escaparate en el pueblo a que lo engalane y lo ponga bonito como para las fechas que se presentan aunque tengamos lo del Covid pero esto nos va a ayudar a animarnos un poquito más”, añade.

Para participar lo único que tienen que hacer los comercios o establecimientos del municipio es decorar sus escaparates con motivos navideños. Árboles, Belenes, espumillón o bolas de navidad… todo vale y la creatividad es libre. Desde Alifara animan a que todos los comercios de la localidad se unan a esta iniciativa.

Una representación de la asociación recorrerá las calles del Alhaurín el Grande las semanas previas a la Navidad para valorar todos los escaparates que hayan sido decorados y el día 23 de diciembre se hará entrega de un reconocimiento al ganador. Algo que, además de crear el ambiente mágico de estas fiestas, es positivo tanto en el aspecto comercial como anímico para toda la población. Así que ya lo saben, si tienen un escaparate saquen la decoración Navideña y, además, participen en el Concurso organizado por la asociación Alifara.