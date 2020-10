Los geles hidroalcohólicos representan una de las grandes herramientas para protegernos del coronavirus, especialmente si nos encontramos fuera de casa o del trabajo y no tenemos un baño cerca para lavarnos las manos. Porque la Academia Española de Dermatología y Venerología ha emitido una serie de consejos para prevenir la aparición de problemas en la piel.

El abuso de estos hidrogeles o una propensión genética a ciertos problemas dermatológicos, se están diagnosticando cada vez más casos de dermatitis en niños. Para prevenir y minimizar estos casos, los dermatólogos recomiendan utilizar aquellos que no tengan perfumes y no aplicarlos más de diez veces al día. La base alcohólica de estos productos contribuye a resecar la piel. Si no se usa crema hidratante diariamente, con el tiempo, puede aparecer un eccema, sobre todo en pieles más sensibles.

Por eso, los dermatólogos recomiendan utilizar cremas hidratantes a diario en las manos, sobre todo en las personas que padecen problemas dermatológicos de forma recurrente.

Ante esta situación, lo aconsejable es optar, siempre que se pueda, por realizar un lavado de las manos con agua y jabón. Y secarse bien las manos, ya que la humedad es otro factor que aumenta el riesgo de desarrollar eccemas. Y más ahora. Hay que tener en cuenta que el frío es otro agente que aumenta la irritación con la bajada de temperaturas. Por esta razón, conviene proteger la zona de piel expuesta al aire.

Son recomendaciones con las que contribuimos a frenar los contagios además de cuidar nuestras manos.